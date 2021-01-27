В Челябинской области прогнозируют похолодание до –14 градусов и сильный ветер

Однако днем в регионе снова потеплеет до плюсовых значений

В четверг, 28 января, в Челябинской области похолодает до −14 градусов, днем столбики термометров вновь поднимутся до плюсовых значений. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на четверг в Челябинской области ожидается до −4, −9 градусов, на юге области будет значительно холоднее — до −14 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах возможна гололедица. Днем воздух прогреется до −3, +2 градусов, на юге ожидается до −8 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в четверг осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до −7, −9 градусов, днем потеплеет до 0, −2 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

С пятницы, 29 января, в регионе температура воздуха постепенно начнет снижаться. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.