Челябинский лучник Антон Булаев стал победителем Кубка России

Южноуралец завоевал первое место по результатам перестрелки

Лучник из Челябинска Антон Булаев стал победителем Кубка России. Соревнования проходят в Орле. Южноуральский атлет по результатам квалификации занял второе место, показав результат в 590 очков. В финале челябинец встретился с Иваном Жулиным из Москвы.



«Попали по 147 очков. По результатам перестрелки стал обладателем Кубка России. Также у нас командное серебро. По результатам квалификации заняли вторую позицию. В золотом финале встретились с представителями Забайкальского края, где уступили одно очко с результатом 233-234»,— рассказал ИА «Первое областное» Антон Булаев.

Отметим, что для Антона Булаева это вторая награда за прошедшие несколько месяцев. В ноябре 2020 года он завоевал серебряную медаль в соревнованиях на призы Михаила Малахова в Рязани. В 2019 году Антон Булаев стал обладателем золота Универсиады и Европейских олимпийских игр.