Виктора Рашникова переизбрали президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области

Он будет возглавлять организацию до 2028 года

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области переизбрал Виктора Рашникова президентом объединения. Председатель совета директоров ММК будет занимать эту должность до 2028 года. Также Виктор Рашников возглавил ассоциацию работодателей регионального СПП. Решения приняты единогласно на отчетно-выборной конференции бизнес-объединения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Виктора Рашникова с назначением на новый срок в качестве руководителя регионального СПП.

«Я считаю, что СПП в Челябинской области — один из самых эффективных в России. Он решает множество стратегических задач. В последние годы наши промышленники и предприниматели столкнулись с непростыми вызовами — ковид, санкции. Все эти проблемы мы решали совместно с союзом. Благодаря усилиям коллег растут зарплаты, развивается социальная сфера, развивается кадровый потенциал», — отметил Алексей Текслер.

На заседании областного СПП присутствовал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что местное объединение, действительно, является одним из лучших в стране.

«Челябинский СПП — один из лучших в стране не только потому, что здесь сосредоточено много промышленных предприятий. Виктор Рашников — символ нескольких десятилетий российской промышленности. Он активно занимается социальной работой в условиях санкционного давления, а другие предприниматели уходят в тень, чтобы не светиться. Он не боится руководить региональным СПП, хотя российский союз даже попадает под санкции, потому что слишком активно занимается технологической инициативой России. Я думаю, это пример для многих предпринимателей», — подчеркнул Александр Шохин.

Также региональный Союз промышленников и предпринимателей выбрал состав правления. В него вошли 22 человека: Виктор Рашников, Артем Артемьев, Сергей Вайнштейн, Борис Видгоф, Артем Власенко, Валерий Гартунг, Александр Гончаров, Иван Горнов, Марк Гроо, Павел Киселев, Виктор Корман, Сергей Кравчук, Семен Мительман, Сергей Морев, Алексей Овакимян, Евгений Рева, Константин Струков, Иван Феклин, Юрий Фишер, Антон Шариков, Павел Шиляев, Алексей Юхачев.