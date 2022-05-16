McDonald's объявил об уходе с рынка России

Компания приняла решение о продаже бизнеса в стране

McDonald’s принял окончательное решение об уходе с российского рынка. Компания продаст бизнес на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

«Спустя более 30 лет работы в этой стране McDonald’s Corporation объявила, что уйдет с российского рынка, и начала процесс продажи своего российского бизнеса», — говорится в заявлении McDonald’s.

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в середине июня общепит возобновит работу в России, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню. Бренд заведений изменится.

Впервые о закрытии своих ресторанов в России McDonald’s заявил в начале марта 2022 года. При этом большинство ресторанов продолжили работу.

В Челябинской области и еще ряде регионов страны заведения McDonald’s работают по франшизе под управлением ООО «Региональная сеть предприятий питания». Организация не зависит от американской корпорации, поэтому сама принимает решения о закрытии.

В Челябинске рестораны McDonald’s работают с 2007 года. По данным «Контур.Фокуса», в компании в 2019 году работали 3733 сотрудника. Учредитель и единственный владелец ООО «Региональная сеть предприятий питания» — предприниматель Кайрат Боранбаев, один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана в 2021 году по версии журнала Forbes.