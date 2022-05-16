Преемника Владимира Жириновского в ЛДПР выберут 27 мая

Такое решение только что принято Высшим советом партии

16 мая в Москве прошло заседание Высшего совета ЛДПР. Главное его решение: внеочередной съезд партии пройдет в столице 27 мая, главным вопросом повестки станет избрание нового председателя Либерально-демократической партии России, сообщает пресс-служба ЛДПР.



По данным пресс-службы, провести заседание и назначить внеочередной съезд пришлось согласно уставу партии. Документ делает съезд обязательным, если о необходимости его проведения заявляют две трети региональных отделений. На утро 16 мая таких заявлений руководству партии поступило более 60 штук.

Напомним, 6 апреля 2022 года, после тяжелой болезни, скончался председатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Решение о его преемнике с тех пор не было принято.

В партии заявляют, что ЛДПР и с новым лидером продолжит активную политическую деятельность и выполнит все задачи, которые оставил нам Владимир Жириновский.