Южноуральские спортсменки завоевали медали на первенстве России по боксу среди юниорок На турнире в Иркутске наши землячки добыли два серебра и одну бронзу



Серебряные медали в копилку нашей команды принесли Виктория Королева (60 кг) из Златоуста и челябинская спортсменка Ева Никитина (63 кг). А в категории 52 килограмма бронзовую медаль завоевала представительница Миасса Полина Котегова.



Напомним, что четыре южноуральские спортсменки

В Иркутске прошли финальные поединки первенства России по боксу среди юниорок. Южноуральским спортсменкам удалось завоевать три медали. Два серебра и одну бронзу добыли Виктория Королева, Ева Никитина и Полина Котегова, сообщает Федерация бокса Челябинской области.Серебряные медали в копилку нашей команды принесли Виктория Королева (60 кг) из Златоуста и челябинская спортсменка Ева Никитина (63 кг). А в категории 52 килограмма бронзовую медаль завоевала представительница Миасса Полина Котегова.Напомним, что четыре южноуральские спортсменки вошли в состав сборной России по боксу . Тренерский штаб по итогам сборов определит сильнейших для участия во всероссийских турнирах.

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