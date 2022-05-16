В Иркутске прошли финальные поединки первенства России по боксу среди юниорок. Южноуральским спортсменкам удалось завоевать три медали. Два серебра и одну бронзу добыли Виктория Королева, Ева Никитина и Полина Котегова, сообщает Федерация бокса Челябинской области.
Серебряные медали в копилку нашей команды принесли Виктория Королева (60 кг) из Златоуста и челябинская спортсменка Ева Никитина (63 кг). А в категории 52 килограмма бронзовую медаль завоевала представительница Миасса Полина Котегова.
Напомним, что четыре южноуральские спортсменки вошли в состав сборной России по боксу. Тренерский штаб по итогам сборов определит сильнейших для участия во всероссийских турнирах.
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