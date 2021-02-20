Маргарита Павлова предложила разрешить внесудебные банкротства пенсионеров-должников

Их не признают финансово несостоятельными из-за гарантированного дохода – пенсии

Сенатор Совета Федерации Федерального собрания от Челябинской области Маргарита Павлова предложила изменить закон о банкротстве. Она высказала идею о том, чтобы предоставить возможность пенсионерам прибегнуть к процедуре личного внесудебного банкротства. Сейчас это невозможно, потому что у пожилых людей всегда есть пенсия и исполнительное производство не может быть окончено, пишет Маргарита Павлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Большинство людей старшего возраста плохо разбираются в финансовых вопросах, поэтому, когда возникает нужда в деньгах, с легкостью оформляют доступные кредиты под высокие проценты. В итоге пенсионеры попадают в долговую яму. Особенно грустно, что чаще всего берут средства на лекарства, на обследования, помощь детям, внукам, находящимся в сложной финансовой ситуации. Пенсионер получает пенсию, в его отношении не может быть окончено исполнительное производство», — отмечает Маргарита Павлова.

В Челябинской области, по данным сенатора, из 1,06 млн пенсионеров только 93 тыс. человек получают федеральную социальную доплату к пенсии, их прожиточный минимум менее 9 794 рублей в месяц. При этом у 30 тыс. человек из пенсии еще удерживают долги по кредитам и квартплате.

Маргарита Павлова предлагает закрепить законодательно право пенсионеров на внесудебное банкротство. Если у человека после удержания долгов остается сумма меньше прожиточного минимума, его нужно признать финансово несостоятельным, считает сенатор.

Инициативу поддержал аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, одобрил идею директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития РФ Михаил Бештоев. Совет Федерации по экономической политике принял решение о проработке законопроекта и направлении его в Государственную Думу РФ.