Сотрудника камеры хранения на вокзале в Челябинске осудят за кражу

Дело рассмотрит Советский районный суд

Сотрудника камеры хранения на вокзале в Челябинске осудят за кражу денег у пассажира поезда. Расследование уголовного дела завершили следователи транспортной полиции, сообщили сегодня, 19 февраля, в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

«В ноябре прошлого года в дежурную часть транспортной полиции обратился 25-летний житель Перми. Он рассказал, что случайно оставил свой телефон в поезде Санкт-Петербург — Челябинск, а через несколько дней после пропажи получил уведомление о списании с банковской карты денег», — уточнила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Полицейские выяснили, что телефон мужчины был найден его попутчиками и сдан в камеру хранения железнодорожного вокзала. 20-летний кладовщик, увидев, что владелец находки не объявляется, через мобильное приложение, установленное в телефоне, перевел на свой счет 4 400 рублей.

Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении кладовщика уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска.