Вице-мэра Челябинска отправили в СИЗО на два месяца

Мера пресечения избрана Центральным районным судом

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Заместителя главы Челябинска Олега Извекова поместили под стражу на два месяца. Такое решение принято сегодня, 19 февраля, в Центральном районном суде.

Адвокат Извекова ходатайствовал о назначении меры пресечения в виде домашнего ареста, но судья удовлетворил ходатайство следователя СКР о заключении обвиняемого под стражу на два месяца.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта в 2020 году.

По данным источника в правоохранительных органах, контракт, продвинутый вице-мэром, был заключен в период весеннего локдауна и, вероятно, касался антиковидных закупок администрации Челябинска.

В отношении Олега Извекова возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Напомним, 18 февраля сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова.

Задержание прокомментировала мэр Челябинска Наталья Котова.

