Процесс роботизации предприятия презентовали на РЭФ‑2024 в Челябинске

Прогнозируется, что к 2030 году будет 145 роботов на 10 тысяч человек

Что такое промышленный робот, кто такой интегратор и как успешно внедрить его в существующее производство, рассказал генеральный директор KUKA в России Петр Смоленцев на РЭФ-2024 в Челябинске.

Заместитель директора Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Александр Львов сообщил, что сегодня в России на 10 тысяч человек приходится всего 19 роботов.





«По нашим расчетам, к 2030 году показатель для 25-го места по плотности роботизации будет 145 роботов на 10 тысяч человек. Для нас это означает, что к 2030 году парк робототехнических решений в промышленности должен быть порядка 100 тысяч роботов при текущем парке в 12,8 тысячи роботов», — сказал Александр Львов на РЭФ-2024 в Челябинске.

Для достижения этой цели правительство уже принимает меры по поддержке промышленной роботизации на всем цикле — от разработки технологического решения до его внедрения: субсидирование НИОКР, льготные займы и финансовая поддержка для производителей. В каждом федеральном округе к 2030 году планируется открыть три центра развития робототехники.





По словам гендиректора KUKA в России Петра Смоленцева, основными потребителями промышленных роботов в России являются малый и средний бизнес. МСП приходит к этому быстрее из-за высокой конкуренции, поскольку наличие робота на производстве позволяет лидировать на рынке.

«Промышленные роботы — это единственный пока что доступный производству ресурс, который может увеличить производительность и решить проблему с кадрами», — говорит эксперт в области робототехники.

Кобот — это промышленный робот, который предназначен для работы в тандеме с человеком. Помимо коботов, в производство стали активно внедрять автономных мобильных роботов (АМР), которые при своем небольшом размере и компактности способны поднимать большие грузы.

«Это интеллектуальные системы, которые сами определяют, где они находятся. Они закрыли большую проблему производства — логистические операции. Получается, что АМР — это не просто складская автоматизация, но и производственная логистика», — объясняет гендиректор KUKA в России.





Роботизация производства — это сложный и многогранный процесс, который требует тщательного планирования и поэтапного подхода. Первым шагом на этом пути является проведение технологического аудита. Этот этап позволяет оценить текущие процессы, выявить узкие места и определить области, где автоматизация может принести наибольшую пользу.

Для эффективного проведения аудита необходим интегратор, который составит детальную дорожную карту роботизации. Эта карта станет основой для дальнейших шагов, включая выбор технологий, оборудования и стратегий внедрения.

«При предприятии робот равен нулю, пока вы на него не повесите какой-то инструмент. Ценность представляет роботизированный комплекс, а ключевым звеном в этом комплексе является интегратор», — продолжает Петр Смоленцев.

В Челябинской области всего шесть компаний-интеграторов и одни из самых высоких показателей по стране.

«Создание технического задания является одним из сложнейших пунктов. Это главный паспорт, по которому вам будут сдавать комплекс, а вы будете его принимать», — говорит эксперт.

Определиться с компанией-интегратором критически важно при внедрении роботизированных решений в производство, добавляет он.