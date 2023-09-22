«Теледроид» из Магнитогорска полетит на МКС в 2025 году

Робот сможет работать в условиях открытого космоса

Антропоморфный многофункциональный робот «Теледроид» производства НПО «Андроидная техника» планируют сделать таким, чтобы он смог работать в открытом космосе. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный директор компании, председатель правления «Консорциума робототехники» Евгений Дудоров. По его словам, сейчас завершены работы над проектом робота, далее последуют испытания комплектующих. Первый полет «Теледроида» может состояться уже в 2025 году.

«По нашим планам в начале следующего года у нас уже должен быть собран первый рабочий образец „Теледроида“. Речь идет не о каком-то макете, а о полноценном роботе со „штатной“ электроникой, способной работать в условиях открытого космоса. Предварительно это рубеж 2025 года, но, конечно, нужно еще будет уточнять расписание полетов транспортных кораблей на станцию, и самое главное — сроки подготовки операторов „Теледроида“ на Земле», — цитирует агентство Евгения Дудорова.

Пока что специалистам предстоят испытания комплектующих этого робота на специализированных стендах: вибростойкость, радиоактивная стойкость, термические и вакуумные испытания. По словам руководителя, «Теледроид» может быть полезен для будущих лунных миссий. Роботом планируют управлять в ручном режиме на Международной космической станции или даже с Земли. В дальнейшем машина сможет сама распознавать объекты и работать с ними.

Кстати, та же магнитогорская «Андроидная техника» этой весной поставила в зону СВО сухопутные беспилотники «Маркер». На одну из таких машин установили противотанковый комплекс «Корнет». Сейчас специалисты решают вопрос об устойчивости «Маркера» к средствам радиоэлектронной борьбы.

«Уже есть серьезные успехи в данном направлении, но их еще предстоит закрепить. Как говорится, „дьявол кроется в деталях“ — в первую очередь речь идет об управлении роботом и наиболее эффективных способах применения платформы. Пока мы видим два наиболее перспективных направления для „Маркера“ — противотанковая борьба и доставка грузов», — заявил руководитель.