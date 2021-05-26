Магнитогорский металлургический комбинат признали лучшим предприятием в стране

Завод выиграл Гран-при конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей

Российский союз промышленников и предпринимателей провел церемонию награждения лауреатов конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2020». Главная награда конкурса — Гран-при — присуждена ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), сообщает пресс-служба предприятия.

По условиям конкурса Гран-при вручают за высокие результаты более чем в трех номинациях. ММК оказался лидером в номинациях «За экологическую ответственность», «За развитие кадрового потенциала», «За достижения в области охраны труда и здоровья работников», а также в специальной номинации «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Ранее генеральный директор ММК Павел Шиляев выразил благодарность Российскому союзу промышленников и предпринимателей за высокую оценку работы компании.

«Мы продолжаем работать в направлении устойчивого развития — к нему относятся и экологические проекты, и развитие кадрового потенциала, и охрана труда. Устойчивое развитие — безусловный приоритет ММК как современной и ответственной компании», — отметил Павел Шиляев.

Чистая прибыль группы ММК в первом квартале 2021 года составила $477 млн, увеличившись по сравнению с октябрем — декабрем прошлого года на 52,4%. Выручка выросла на 18% до $2,2 млрд. Положительная динамика связана с ростом цен на сталь в России и в мире.