Воспитанник «Трактора» Яков Тренин набрал первые очки в плей-офф НХЛ

Южноуралец забросил две шайбы, но его «Нэшвилл» не смог переиграть «Каролину»

Первые очки в плей-офф НХЛ набрал воспитанник челябинского «Трактора» Яков Тренин. Нападающий, который выступает за «Нэшвилл Предаторз» отличился дублем в пятой игре серии против «Каролины Харрекейнз». Встреча команд в рамках первого раунда Кубка Стэнли прошла в ночь на среду, 26 мая, по южноуральскому времени.

Два гола Якова Тренина стали единственными шайбами «Хищников» в этой игре. Первую воспитанник «Трактора» забросил в середине стартового периода. В равных составах российский форвард подправил наброс Романа Йоси от синей линии, открыв счет в матче.

Второй гол Яков Тренин забросил уже во втором периоде, при равенстве, 1:1. На 53-й секунде отрезка «Нэшвилл» убежал в контратаку 2 в 1. Колтон Сиссонс протащил шайбу в зону соперника, отдал пас на свободного южноуральца, который отправил ее в ворота

Однако дубль Якова Тренина не помог «Хищникам» одержать победу. В третьем периоде «Каролина» вновь сравняла счет, а затем игра перешла в овертайм, где игрок «Лавин» Джордан Стаал принес своей команде победу. После встречи счет в серии стал 3:2 в пользу «Харрекейнз», а «Нэшвилл» попал под угрозу вылета из Кубка Стэнли.

Яков Тренин играет за «Нэшвилл» с сезона 2019/2020. Всего он провел в НХЛ 66 игр и набрал 17 очков при среднем показателе полезности «+5» и 31-й минуте штрафа. В 2020 году 24-летний форвард успел поиграть в КХЛ. В активе Якова Тренина — 21 матч и 7 очков за СКА из Санкт-Петербурга.