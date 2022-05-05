В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 13 мая

Закрытыми остаются воздушные гавани на юге и в центральной части РФ

В России продлили режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, расположенных на юге России, до 13 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Напомним, ранее объявленное ограничение должно было действовать до 7 мая.