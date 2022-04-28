УФАС запретило сети «Магнит» повышать цены на муку в Снежинске

Ретейлер злоупотреблял доминирующим положением в закрытом городе

Челябинское УФАС выдало сети «Магнит» предупреждение снизить цены на вермишель и пшеничную муку в Снежинске, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«В ходе мониторинга цен на продукты питания Челябинское УФАС России выявило признаки злоупотребления АО „Тандер“ (торговая сеть „Магнит“) своим доминирующим положением в Снежинском городском округе. Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерском и Трехгорном городских округах, где торговая сеть не занимает доминирующее положение», — говорится в сообщении Челябинского УФАС.

Закон о защите конкуренции запрещает торговым сетям, занимающим доминирующее положение на рынке, устанавливать разные розничные цены на один и тот же товар.

Челябинское УФАС России направило в компанию предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания в Снежинском городском округе. Если в срок до 10 дней с даты получения торговая сеть не исполнит предупреждение, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.