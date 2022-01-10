Южно-Уральский государственный университет продлит зимнюю сессию для студентов из Казахстана. В вузе обучается 465 студентов из этой страны, где в настоящее время возникают сложности в работе интернета и телефонной связи. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

«Зимняя экзаменационная сессия для обучающихся университета проходит в дистанционном формате. Для студентов, находящихся в Казахстане и имеющих проблемы с доступом к информационно-телекоммуникационным системам (интернет, телефон и другим), будет продлена сессия по личному заявлению», — рассказали в пресс-службе вуза.
По вопросам продления сессии необходимо обращаться к ответственным по институтам и высшим школам. По вопросам миграционного учета и пересечения границы с Россией в вузе рекомендовали обращаться по телефону 8 (351) 272-33-02 (Фахреева Ольга Ильдусовна) или на электронную почту fakhreevaoi@susu.ru.