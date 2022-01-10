ЮУрГУ продлит зимнюю сессию для студентов из Казахстана

Сроки сдачи зачетов и экзаменов увеличили из‑за проблем с интернетом

«Зимняя экзаменационная сессия для обучающихся университета проходит в дистанционном формате. Для студентов, находящихся в Казахстане и имеющих проблемы с доступом к информационно-телекоммуникационным системам (интернет, телефон и другим), будет продлена сессия по личному заявлению»,

— рассказали в пресс-службе вуза.