В Челябинской области на границе с Казахстаном ограничили движение автомобилей

Изменения будут действовать с 11 по 12 января

В Челябинской области на границе с Республикой Казахстан ограничат движение автомобилей на дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница. На участке 30 км и 40 км временное снижение скорости и перекрытие дороги вводится из-за установки модульных пешеходных переходов. По данным управления автомобильными дорогами федерального значения «Южный Урал», ограничения будут действовать с вечера 11 января до утра 12 января.

На участке автомобильной дороги Троицк — граница с Казахстаном планируют установку модульных надземных пешеходных переходов. На время работ вводят снижение скорости для транспорта с 22:00 до 23:30 11 января, с 00:00 до 01:30, с 02:30 до 04:00 и с 04:30 до 05:00 12 января.

Кроме того, на время монтажа пролетного строения перехода с 23:30 до 00:00 11 января и с 04:00 до 04:30 12 января движение на участке полностью перекроют.

Управление автомобильными дорогами федерального значения «Южный Урал» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщает пресс-секретарь управления Александр Казаков.

Напомним, накануне на участке федеральной трассы М-5 «Урал» образовались крупные пробки из-за снегопада. Некоторым автомобилистам пришлось три дня простоять в заторах на границе с Башкирией.