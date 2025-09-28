Ломбарды Челябинска хотят брать в залог интеллектуальную собственность и цифровые активы

Пока что южноуральцы приносят чаще всего ювелирные украшения

Сейчас ломбарды — это легальные финансовые учреждения, которые находятся под надзором Банка России с 2014 года. Это не «темные подвальчики», а настоящие участники рынка. У них есть квартальные лимиты ставок и обязательная отчетность. Залогами в большинстве случаев выступают ювелирные изделия. Но клиенты приносили электрогитары, металлоискатели, детские коляски. Ломбарды хотят расширить перечень залогов, включив в него интеллектуальную собственность и цифровые активы. На медиазавтраке эксперты рассказали, как меняется один из старейших финансовых институтов и что происходит в этой сфере в Челябинской области, сообщает журналист ИА «Первое областное». Встречу посвятили международному дню ломбардов, который отмечают 28 сентября.

Кажется, что ломбарды появились недавно. Но их история начинается столетия назад. Залоговое кредитование известно со времен античности, а днем рождения ломбардов считается 28 сентября 1618 года, когда в Ломбардии начал работу залоговый дом. В России такие организации функционировали и в имперский (с 1729 года), и в советский периоды. После перерыва в первые постреволюционные годы их восстановили как государственную сеть с 1920-х. Расцветом рынка стали годы правления Михаила Горбачева. Позднее отрасль прошла приватизацию. В 1990-х годах ломбарды часто работали вне правового поля, но выручали граждан. Конечно, были и случаи мошенничества. Впрочем, и для самих организаций это тоже были тяжелые времена, отмеченные громкими ограблениями.

Современные рамки работы определились в начале 2000-х с вводом лицензирования и становлением базовых правил деятельности. К 2010-м появился федеральный закон, а в 2014 году Банк России взял ломбарды под надзор наравне с банками, страховщиками и микрофинансовыми организациями. Сегодня они работают по профильному закону и закону о потребительском кредите. Рынок разнообразный — и федеральные игроки, и региональные сети, и даже мелкие компании.

«Большая часть ломбардов — это локальные игроки, а подавляющее большинство — это одиночные, 1−2 филиала. Многие из них являются семейным бизнесом. Располагаются в абсолютно разных локациях. Вроде бы и игроков много, но конкуренция насыщения. Ломбарды конкурируют в рамках одного района либо одного города, потому что клиентам удобно пользоваться ими в том месте, где они живут или работают»,— отмечает генеральный директор сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин.

Любой законный ломбард имеет в своем наименовании это слово. Легальные включены в реестр Банка России. Также у них есть подтверждающие документы. Все операции проводятся при предъявлении паспорта, а отделения оборудованы видеонаблюдением и терминалом безналичной оплаты. С клиентом заключается договор, где указаны сумма, срок и проценты, а также описание закладываемой вещи. Все это снижает риск приема предметов сомнительного происхождения, дает уверенности самому клиенту и упрощает взаимодействие ломбардов с правоохранительными органами, если нужно в случае подозрительных действий.

«Видеонаблюдение позволяет раскрывать преступления и отпугивает потенциальных злоумышленников. Оно позволяет и самим сотрудникам ломбарда вести прозрачную, законную деятельность, потому что если они знают, что за ними наблюдают, естественно, они не будут совершать незаконные действия, а будут действовать в правом поле»,— говорит полковник милиции в отставке Александр Магденко.

Ломбард — это про короткие кредиты под залог. Для долгосрочных следует обращаться в банки. Считается, что ломбард выполняет функцию «финансового амортизатора» при временной нехватке денег. Особенно это актуально сейчас. Рост ключевой ставки и ужесточение требований по предельной долговой нагрузке в 2024–2025 годах снизили доступность банковских кредитов и займов в микрофинансовых организациях для части граждан. Ломбард, как альтернатива беззалоговым кредитам, получил дополнительный приток клиентов (+15% на начало 2025 года). Важный фактор — рекордные цены на золото: его удорожание за последние полтора года примерно на 50% повысило оценку ювелирных залогов и сделало займы в ломбардах привлекательнее.

«Считается, что золото самый понятный и доступный актив. В период высокой неопределенности оно остается неизменной ценностью. Если неопределенность продолжится, то золото, скорее всего, будет дорожать. Но многие из объектов, которые находятся в нашей собственности, могут стать предметом залога при необходимости. И ломбарды могут повысить ликвидность наших активов»,— сообщила доцент кафедры «Экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления» ЮУрГУ Надежда Демина.

Помимо золота, в перечне залогов растет доля электроники, бытовой техники, спортинвентаря, антиквариата. Для молодежи гаджеты зачастую ближе, чем украшения — и отрасль адаптируется к спросу. Редко залогами являются машины и мотоциклы, меховые изделия и элитные часы. Приносить можно любые движимые вещи, кроме предметов ограниченного оборота (оружие, награды, самородки, золотой песок и прочее).

С 2014 года одобренные ЦБ максимумы по дневной ставке (она не связана с ключевой) сократились более чем вдвое — с 0,57% до 0,28–0,3%. Ломбард выдает краткосрочные займы на 15–60 дней. В среднем люди пользуются деньгами 35–40 дней. Закон предусматривает еще 30-дневный «страховой период» после окончания договора, в течение которого залог не реализуется. При невозврате долга единственный риск — потеря сданной вещи, которая продается или отправляется на переработку. При этом нет коллекторов, исполнительного производства или влияния на кредитную историю.

Во всех ломбардах работают товароведы. Они проводят прием и первичную оценку, используя измерительное и диагностическое оборудование, оформляют договор, работают с кассой. В некоторых компаниях обучение проходит в виртуальной реальности — с помощью специальных очков будущий товаровед проводит все операции, осваивая процесс и его особенности.

Если требуется, клиента с его украшением направляют к сертифицированным геммологам. Они работают с драгоценными камнями. В основном это бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды. Специалисты могут отличить природные камни от синтетических, которые стоят меньше настоящих. Также геммологи определяют массу, огранку, цвет.

Основные клиенты, согласно данным игроков рынка, — женщины 35–40 лет. Они приносят кольца, серьги и цепочки. 85% возвращаются за вещами и выкупают залог.

За 10 лет число ломбардов в стране сократилось примерно с 10 тысяч до 1,7 тысячи, при этом сеть точек не уменьшилась — рынок консолидируется и профессионализируется. По данным ЦБ, за 2024 год ломбарды выдали займов на 302 миллиарда рублей. Это на четверть больше, чем в 2023-м. Увеличилась и сумма: с 11,2 тысячи рублей до 21 тысячи в начале 2025 года. Чтобы получить эти средства, достаточно сдать кольцо весом пять граммов или серьги по 2,5 грамма.

Среди трендов на рынке ломбардов выделяют цифровизацию и расширение перечня залогов (от электроники до антиквариата). Организации развивают новые сервисы: онлайн-оценка по фото, использование ИИ для анализа залога и кредитоспособности клиента, выездные оценщики и курьерская доставка выкупленных вещей. На горизонте — работа с нематериальными активами. Речь идет о прокачанных игровых персонажах, доменных именах, NFT-токенах, патентах, авторских правах.

«Мы двигаемся по пути того, чтобы со временем в залог можно было принимать не только материальные активы и вещи, которые можно потрогать руками, но и нематериальные активы, которые имеют явно выраженную ценность»,— говорит Станислав Боронин.

Реальных кейсов пока нет. Требуется регуляторное согласование. С Центральным банком уже идет диалог по поводу внедрения таких залогов. Ожидаются эксперименты. Тем более интерес со стороны клиентов есть.