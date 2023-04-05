В Челябинске задержали мужчину за ограбление ломбарда

Южноуралец похитил золотую цепочку

В Челябинске задержали 27-летнего жителя Коркинского района по подозрению в грабеже. Мужчина зашел в ломбард на проспекте Ленина, попросил посмотреть золотую цепочку и похитил ее. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Сумма ущерба составила более 2500 рублей. Украшение злоумышленник продал, а деньги потратил.

«В отношении подозреваемого в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.