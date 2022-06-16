В Челябинской области нелегальные кредиторы маскируются под автоломбарды

Банк России предупреждает заемщиков о новой схеме мошенников

Центробанк предупреждает южноуральцев, желающих оформить кредит под залог автомобиля, о новых схемах мошенничества в Челябинской области. Нелегальные кредиторы работают в регионе под вывесками автоломбардов, вводя в заблуждение обратившихся к ним людей.

По данным на 16 июня, в список организаций с признаками нелегальной деятельности Банком России включено 11 псевдоломбардов Челябинской области, которые незаконно выдавали займы под залог техпаспорта, оставляя при этом автомобили в пользование заемщикам.

«Если в автоломбарде предлагают оформить заем, но при этом разрешают пользоваться машиной дальше, это нарушение закона. В таком случае заемщик не защищен нормами законодательства о ломбардной деятельности, у него возрастает риск утраты своего автомобиля. Автомобиль, как и другое ценное имущество, сдаваемое в ломбард, является предметом залога. Он должен быть оставлен на хранение и застрахован за счет средств ломбарда, а не за счет владельца транспортного средства», — пояснили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

Нелегальные кредиторы используют схему так называемого возвратного лизинга. С владельцем автомобиля они заключают договор купли-продажи машины по заниженной стоимости. То есть заемщик перестает быть собственником автомобиля. После этого оформляется еще один договор, автомобиль сдается бывшему собственнику в аренду. Он ежемесячно оплачивает аренду, считая, что расплачивается за заем. В результате подобная схема лишает автолюбителей не только денег, но и транспортного средства. Вернуть машину в собственность после этого можно только через суд.

Банк России год назад начал публиковать предупредительный список, куда внесены сведения об организациях с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, выявленных регулятором с 2020 года. В настоящее время в перечне находится более 5 тыс. компаний и интернет-проектов со всей страны. Треть из них — это нелегальные кредиторы.

Если потребитель планирует взять заем в ломбарде, важно убедиться, что финансовая организация не включена в предупредительный список. Также необходимо проверить, входит ли она в реестр ломбардов, который ведет Банк России. Ломбарды, как и другие финансовые организации, обязаны быть включены в реестр регулятора.

Всего в предупредительном списке находится 59 нелегальных участников финансового рынка, работающих на территории Челябинской области.