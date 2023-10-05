Ледовую арену в Кунашаке к декабрю 2024 года построит компания из Якутии

Спортивный комплекс будет работать круглый год для взрослых и детей

Администрация Кунашакского района подвела итоги аукциона на строительство круглогодичной ледовой арены для взрослых и детей. Спортивный комплекс возведут на стадионе в селе Кунашак к декабрю 2024 года. Подрядчиком выбрали компанию «РусСтрой» из Республики Саха (Якутия). Контракт с ней заключат на 413,46 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

Сейчас на месте будущей ледовой арены находятся хоккейная коробка, деревянные трибуны-навесы и опоры с освещением. Подрядчику перед строительством предстоит демонтировать эти объекты и вывезти весь мусор.

Согласно информации в техзадании, ледовая арена будет одноэтажной. Размер поля составит 28 на 58 метров, радиус закругления бортов — 8 метров. Общая площадь катка — 1567 квадратных метров. Высота от пола до крыши здания составит 6,40 метра.

Со стороны главного входа сделают вестибюль, гардероб для верхней одежды, четыре командные раздевалки на 22 человека каждая. Две из них будут приспособлены для инвалидов. Внутри здания также сделают уборные, душевые, помещения для сушки одежды, медпункт, тренерскую, комнаты для охраны и уборочного инвентаря.





Чертеж здания из проектной документации к аукциону

На территории рядом с ледовой ареной установят светодиодные светильники, высадят газон, 11 берез, 4 клена, 2 рябины и 150 кустов шиповника. На участке также предусмотрено строительство трансформаторной подстанции, парковки на 47 машино-мест, шесть из которых — для людей с инвалидностью, закрытой ливневой канализации, контейнерной площадки.

Ледовая арена после открытия будет работать с 7:00 и до 23:00. Продолжительность смены для спортсменов составит два часа. Пропускная способность арены — 50 человек для учебно-тренировочного процесса по хоккею. Предусматриваются занятия для взрослых и детей.

Гарантийный срок на спортивный комплекс установили сроком на пять лет с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае появления дефектов в здании подрядчик за свой счет проведет ремонт.



ООО «РусСтрой», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в Якутске в январе 2015 года. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Владелец компании — Ефим Попов, генеральный директор — Павел Ефремов. Фирма «РусСтрой» включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций. Компания заключила 14 госконтрактов на 4,5 млрд рублей. Работает в основном в Якутии. Чистая прибыль в 2022 году составляла 3,4 млн рублей.