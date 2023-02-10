В Озерске открыли ледовую арену «Высота»

Алексей Текслер посетил церемонию и оценил спортивные объекты города

Для Озерска сегодня, 10 февраля, знаменательное событие — открылся спортивный комплекс «Ледовая арена „Высота“». На площади в 9 тысяч кв. м разместилась ледовая арена с хоккейным полем, рассчитанная на 400 зрительских мест, прокатом коньков, залами хореографии и залом силовой подготовки. В открытии принял участие губернатор Алексей Текслер. Напомним, что 2019 году губернатор участвовал в церемонии закладки капсулы на фундамент будущего объекта.

Сегодня «Высота» открыла свои двери для горожан. Ледовая арена с хоккейным полем, залы хореографии, силовой подготовки — все это части нового комплекса. Рядом с ареной расположена детская спортивная площадка с искусственным покрытием. Юные озерчане смогут заниматься не только хоккеем, но фигурным катанием — а это более 500 детей и подростков. Спорткомплекс был возведен в рамках концессионного соглашения. Кстати, в холле размещены фотографии о том, как начинался этот проект.

«Объект уникальный, в него вложено много сил, души, он оригинальный и внутри, и внешне. Самое главное, что у нас в Озерске появился новый спортивный комплекс, в котором могут заниматься дети и в котором можно проводить масштабные соревнования. Мы организовываем вместе секции по фигурному катанию и хоккею. Привлекаем наши Федерацию фигурного катания и хоккейный клуб „Трактор“ для того, чтобы процесс был организован с самого начала. Я уверен, что не за горами серьезные результаты озерских спортсменов. Без такой инфраструктуры это было бы невозможно», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона вспомнил, как все это начиналось. «Высота» — инициатива мецената Андрея Комарова. По мнению Алексея Текслера, Комаров дал старт широкому движению — когда бизнес вместе с регионом участвует в развитии спортивной инфраструктуры.

«Сейчас уже таких примеров у нас много. Конечно же, я эту идею поддержал. Мы видим реакцию жителей. Действительно, объект востребован. Уверен, что он даст развитие этому району города, одному из самых первых. Здесь будет организован спортивный бар для активности молодежи, детские секции — это будет центром притяжения для Озерска. Все, о чем мы говорили, реализовано, несмотря на все сложности. Я горд, что у нас в регионе, благодаря в том числе нашим уважаемым меценатам, такие проекты продолжаются. Я очень счастлив», — отметил глава региона.

Открытие стартовало с матча между командами звезд «Трактора» и местной команды «Маяк Гранит». Многие говорят, что этот день войдет в историю южноуральского спорта.

Меценат Андрей Комаров, в свою очередь, поблагодарил за поддержку в реализации инициативы губернатора Челябинской области и администрацию Озерска. Он вспомнил, что в его детстве район, где находится «Высота», всегда был активным в плане спорта, особенно в его зимних видах. Теперь же он рад, что именно в этом месте восстанавливаются спортивные традиции. После этого Алексей Текслер и Андрей Комаров символически вбросили первую шайбу на лед нового спорткомплекса.

Сегодня также было подписано соглашение о сотрудничестве с ледовой академией «Высота», спортивной школой «Трактор», челябинской спортшколой «Тодес» и администрацией Озерска.

Также Алексей Теслер посетил в Озерске дворец спорта «Гранит», здесь недавно завершили комплексный ремонт помещений, расширили направления для занятий и установили новое оборудование.

Здание было построено 63 года назад, поэтому потребность в обновлении объекта была первостепенной. Во дворце полностью заменили коммуникации, залили бетон под основание пола, установили новую систему вентиляции и окна. Особо прочный пол теперь может выдержать любые нагрузки. Изменился и внешний вид фасада, а в тренажерный зал приобрели новые снаряды. Теперь под руководством опытных наставников здесь будут готовить будущих чемпионов по дзюдо, тяжелой атлетике, гимнастике и айкидо. Также во дворце будут заниматься одной из разновидностей борьбы — грэпплингом. Кстати, после ремонта заниматься могут больше людей, а в зале тяжелой атлетики установили сразу шесть помостов (раньше их было четыре).

Целые спортивные династии чемпионов разных уровней взрастили в стенах этого Дворца спорта. Алексей Текслер дал поручение министру физической культуры и спорта Александру Грибу выяснить потребности спортсменов и руководителей спортивного учреждения и помочь в приобретении всего необходимого.



Запись трансляции с открытия ледовой арены «Высота» можно посмотреть на сайте телеканала ОТВ.

