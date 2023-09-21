В ледовой арене «Сатка» сделают площадку для занятий керлингом

А также откроют секцию и ставку для тренера по этому виду спорта

В Сатке будут развивать олимпийский вид спорта на базе новой ледовой арены. Сегодня, 21 сентября, с рабочим визитом город посетили представители Федерации керлинга России, которые обсудили с директором спортсооружения Алексеем Стариковым перспективы развития этого вида спорта в Сатке, сообщает Федерация керлинга России.

На встрече с директором ледовой арены «Сатка» Алексеем Стариковым вопросы перспективы развития керлинга в Челябинской области обсудили технический директор Федерации керлинга России Ефим Жиделев и президент региональной Федерации керлинга Олег Пригоренко.

«Руководство ледового дворца позитивно смотрит на внедрение керлинга. Здесь наравне с другими видами спорта (хоккей, фигурное катание) планируется развитие керлинга», — отметили в пресс-службе Федерации керлинга России.

В ходе осмотра объекта директор арены «Сатка» отметил возможность трансформации хоккейной коробки, что позволяет создать полноценную дорожку для керлинга. Также был рассмотрен вопрос о выделении ставки для тренера.

Напомним, что 18 июля состоялось торжественное открытие ледовой арены «Сатка». В ней принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона, выступая перед зрителями, обратил внимание на то, что на новом спортивном объекте необходимо открыть секции и группы по ледовым видам спорта.