В Чесменском районе прошло открытие ледовой арены

Новая хоккейная площадка будет работать круглый год

У спортсменов Чесменского района праздник: прошло торжественное открытие ледовой арены «Чесма», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На открытие нового спортивного объекта прибыл вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков и депутаты регионального Заксобрания от территории. Вместе с главой района Татьяной Жморщук Сушков провел первое, символическое вбрасывание шайбы. Затем на лед вышли местные команды «Легион» и «Целинник».



Татьяна Жморщук в приветственном слове к хоккеистам и зрителям выразила надежду, что теперь в муниципалитете будут появляться новые спортивные звезды.



Как сообщало Первое областное информагентство, в составе арены — круглогодичная хоккейная площадка с искусственным льдом 26×56 метров, административно-бытовые помещения, раздевалки, площади для медиков, тренеров и инвентаря. Арена была построена в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».



Ранее губернатор Алексей Текслер поручал ускорить проведение работ и завершить строительство ЛА «Чесма» к концу 2022 года.