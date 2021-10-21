В Челябинской области 429 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 21 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 16,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 429 положительных результатов, среди заболевших есть двое школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 106 тысяч 47 человек.

На лечении остается 12 тысяч 576 пациентов. Накануне из больниц выписали 211 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 88 тысяч 203 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 5 тысяч 206 человек.

Накануне президент страны Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Аналогичное решение в четверг, 21 октября, должен озвучить губернатор Челябинской области Алексей Текслер.