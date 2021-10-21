В Челябинской области вывели технику на расчистку дорог от снега и гололеда

На дорогах региона работает 65 машин, на федеральных трассах — 45 единиц техники

В Челябинской области утром 21 октября на региональные дороги вышло 65 единиц техники на очистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами. Накануне осадки наблюдались в Златоусте, Магнитогорске, Челябинске, Саткинском и Верхнеуральском районах, сообщили в региональном Миндортрансе.

В настоящее время дороги находятся в проезжем состоянии.

«Ночью на федеральные дороги вышло 45 единиц техники, в том числе 22 комбинированные дорожные машины, 13 МТЗ, 10 погрузчиков. Велась очистка проезжей части и обработка покрытия противогололедными материалами (более 500 тонн за ночь). Федеральные автомобильные дороги Челябинской области находятся в режиме нормального функционирования, в проезжем состоянии. За минувшие сутки ДТП не зарегистрированы», — добавили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

Сегодня синоптики вновь прогнозируют снег и снег с дождем. Водителей просят соблюдать скоростной режим, а также напоминают о необходимости замены летних автошин на зимние.

В Челябинске в ночь с 20 на 21 октября очистку дорог и тротуаров производили 94 единицы техники и 50 дорожных рабочих. Днем на улицах города работает 155 единиц техники и 336 дорожных рабочих.