В Челябинской области вырос спрос на загородную недвижимость на 15%

Средний чек составляет 2,6 миллиона рублей

В Челябинской области перед началом дачного сезона вырос спрос на загородную недвижимость на 15%. Средний чек составляет 2,6 миллиона рублей за объект площадью до 70 квадратных метров, выяснили аналитики «Авито Недвижимости».

По данным ВЦИОМ, в прошлом году каждый четвертый россиянин отдыхал летом на даче. Многие не планируют изменять своим привычкам и в этом году. «Авито Недвижимость» изучила, как к сезону подошел рынок продажи загородных объектов в 33 регионах страны.

В среднем по России загородную недвижимость можно купить за 4,4 миллиона рублей, но цены заметно отличаются в регионах. Доступнее всего такие объекты в Кировской (1 миллион рублей), Смоленской (1,25 миллиона рублей) и Брянской (1,3 миллиона рублей) областях. Самая дорогая загородная недвижимость — в Московской области (10,2 миллиона рублей).

«Сейчас наступает самое подходящее время для приобретения загородной недвижимости. Многие покупатели традиционно начинают заниматься этим вопросом еще в конце зимы, а окончательное решение принимают весной, когда можно посмотреть участок без снега. Продавцы же понимают, что пик спроса скоро пройдет и если они хотят реализовать свой объект в этом сезоне, то нужно предлагать скидки», — считает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

На показатель средней стоимости недвижимости в регионе влияет структура предложения: летние дачи стоят дешевле всесезонных домов и коттеджей. Также значение имеют спрос и площадь объектов. В Челябинской области стоимость загородных объектов снизилась за год на 4%.