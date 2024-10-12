Эксперт рассказала о подготовке растений к зиме в челябинских садах

Не стоит спешить с посадкой тюльпанов

Хотя некоторые города Челябинской области уже накрыло снегом, садоводы пока не спешат закрывать дачный сезон — ведь в огороде еще остались неоконченные дела. Пора сажать озимый чеснок, нарциссы и тюльпаны, поливать деревья и укрывать теплолюбивые культуры. Что нужно сделать перед зимой и остается ли время на то, чтобы похвастать перед соседями урожаем, ИА «Первое областное» рассказала автор программы «Зеленая передача» на телеканале ОТВ садовод Светлана Налетова.

На Южном Урале первый снег редко задерживается. Как правило, после похолодания в регионе вновь устанавливается плюсовая температура. Поэтому паники среди садоводов нет.



В теплицах после их помывки и холодов можно посадить сидераты. Это растения, которые, как удобрения, обеззараживают землю и наполняют ее питательными элементами, а также борются с вредителями.

Уральцы до конца октября сажают озимый чеснок. Главное здесь — соблюсти глубину посадки. Она примерно сопоставима с длиной указательного пальца.

«Можно подготовить грядки, бороздки, сам посадочный материал заранее. Чтобы в выходные приехать, посадить чеснок и, так сказать, закрыть гештальт», — отметила эксперт.

Осенью высаживают луковичные культуры, которые цветут весной. Это нарциссы и тюльпаны. Если посадить их в теплую погоду, то они могут прорасти и, попав под заморозки, погибнуть.

«Если не успеваете посадить, не надо нервничать. Пройдут заморозки, потом обещают более-менее комфортную погоду. И можно будет спокойно высаживать тюльпаны. Но нужно соблюдать правильную глубину — три высоты луковицы. Саму луковицу сажаем, и над ней еще земли с две ее высоты», — уточнила Светлана.

Не стоит оставлять нетронутыми газоны. Трава перед зимой должна быть на уровне пяти сантиметров. Иначе по весне придется восстанавливать лужайку.

Из-за дождливого лета многие не считают нужным поливать деревья. Если насаждения уйдут в зиму пересушенными, они могут погибнуть в морозы.

«Лучше проверить — выкопать яму на глубину штыка лопаты возле дерева в приствольном кругу и посмотреть. Если там сухая земля, то поливать надо», — отметила садовод.

Чтобы не погубить хвойные растения, их лучше тоже полить. К молодым деревьям можно поставить светоотражающие экраны, чтобы зимой насаждения как можно меньше испаряли влагу из-за яркого солнца.

Сейчас нужно готовить к укрытию теплолюбивые культуры — виноград и розы. На них следует накинуть нетканый материал. Сами лозы лучше снять с опоры.

«Окончательно их укрывать нельзя. Нужно выждать, когда установится минусовая температура и ночью, и днем. Однажды я на розы накинула то, что успела, со словами: „Знаете что, ребята, кто захочет, тот выживет“. И выжили все», — рассказал Светлана.

Казалось бы, в конце сезона самое время отметить его окончание. Но садоводам чаще всего некогда этим заниматься — весной и осенью у них много работы. Однако в Челябинске есть садовые товарищества, которые устраивают свой День урожая. Горожане накрывают столы и показывают друг другу, что они вырастили за лето. Чаще всего такие сборы происходят в августе, когда тепло и можно посидеть на улице.

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