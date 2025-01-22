Компенсацию по ипотеке получает 210 ИТ‑специалистов Челябинской области

Региональная программа запущена по инициативе губернатора Алексея Текслера

Ставка жилищного кредита для ИТ-специалистов Челябинской области может быть снижена на 3% по региональной программе. Компенсация действует с января 2023 года, ее установили по решению губернатора Алексея Текслера. Жилье, покупаемое или строящееся по ипотеке, должно находиться на Южном Урале. Такой мерой поддержки пользуются 210 работников аккредитованных ИТ-компаний. Цифру назвал министр информационных технологий региона Игорь Фетисов на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Всего ИТ-ипотеку получили 770 специалистов. В 2024 году программу продлили до 2030-го, а ставку повысили с 5 до 6%. Тем не менее в Челябинской области компенсируют по-прежнему 3%. Заявления на выплаты принимают министерство социальных отношений и управления социальной защиты по месту жительства. Обратиться можно и в банки, с которыми заключено соглашение, — Сбербанк, ПСБ, «Россельхозбанк», «Кредит Урал Банк». В Минсоце поясняли, что, если человек оформил кредит ранее, нужно обратиться в свой банк или в управление соцзащиты. Там соберут документы и передадут в министерство. Можно обратиться и сразу туда, предоставив справку от банка. Если же человек только получает ипотеку, ему нужно подписать согласие на обработку персональных данных, заполнить форму на компенсацию и указать номер счета для перевода.

Решение о предоставлении компенсации в каждом конкретном случае принимает министерство социальных отношений Челябинской области, после чего переводит деньги на возмещение части затрат на проценты по ипотеке. Выплата ежеквартальная, и за ней нужно обратиться до пятого числа месяца, следующего за прошедшим кварталом. Для получения компенсации у ИТ-специалиста не должно быть просрочек по ипотеке. Эти сведения передает в министерство банк. Информацию об аккредитации компании сообщает Минцифры. Работать в организации нужно до конца выплаты кредита.

Обновленная программа льготной ИТ-ипотеки не распространяется на покупку квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Правительство страны называет ключевой целью развитие квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. По предварительной оценке, приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч сотрудников компаний. Для участия в программе уровень заработной платы у ИТ-специалиста должен быть от 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ для Челябинска и других городов-миллионников, а также Московской и Ленинградской областей и от 90 тысяч рублей для остальных населенных пунктов. Эти значения выросли. Возраст не изменился — от 18 до 50 лет. Максимальная сумма составляет 9 миллионов рублей.