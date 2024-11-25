Объем выдачи ипотеки в Челябинской области сократился на треть

В этом году в регионе оформлено 32 тысячи жилищных кредитов

За 2024 год жители Челябинской области оформили 32 тысяч ипотечных жилищных кредитов, сумма которых составила более 85 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года и количество, и сумма сократились почти на треть, сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Банка России.

Изменения в льготных программах, рост процентных ставок вслед за ключевой существенно повлияли на замедление ипотечного кредитования.

«По сути, это возврат к сбалансированным темпам роста рынка, которые исключают перегрев спроса и опережающий рост цен на жилье», — сказала управляющий Челябинским отделением Банка России Елена Федина.

Средний размер ипотеки в Челябинской области составил 2,6 миллиона рублей. Общая задолженность южноуральцев по жилищным кредитам — 364 миллиарда рублей, этот показатель увеличился за год на 14,5%. При этом доля просроченной задолженности по кредитам составила 0,4%.