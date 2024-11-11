Челябинская область вошла в топ‑15 регионов РФ с самой доступной ипотекой

Средний платеж по жилищному кредиту — 54 тысячи рублей

Челябинская область вошла в топ-15 российских регионов с самой доступной ипотекой. Средний ежемесячный платеж по жилищному кредиту в регионе достиг 54,1 тысячи рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составил 2,6 миллиона рублей. При этом отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих — 46,7%. То есть в регионе почти половина ежемесячных доходов семьи уходи на погашение жилищного кредита. По этому показателю Челябинская область заняла 13‑е место рейтинга.

«В лидерах рейтинга „РИА Новости“ — Чукотка и Ненецкий автономный округ, где семья тратит на кредит только треть доходов. В аутсайдерах — Калмыкия и Дагестан, где жилищные кредиты оказались практически недоступны. Обязательства по ним выше зарплат в этих регионах», — говорится в исследовании.

Почти все лидеры рейтинга — это северные и удаленные регионы. Их лидерство определяется тем, что из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры в других субъектах РФ.

Начиная с июля 2024 года, рынок ипотеки переживает серьезную трансформацию. Так, рост ключевой ставки и сворачивание льготных программ поддержки замедлили темпы выдачи кредитов.

По количеству льготных жилищных кредитов в 2024 году Южный Урал занял 14-е место, сообщало ранее Объединенное кредитное бюро.