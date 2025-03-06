Челябинцы перестали покупать квартиры с инвестиционной целью

Рынок жилья в регионе переживает трансформацию

Новые ипотечные стандарты меняют рынок недвижимости в сторону покупки жилья для себя и семьи, а не для перепродажи или получения прибыли от аренды. Это позволяет «ипотечному пузырю» не лопнуть, а медленно сдуваться. Об этом говорили эксперты на пресс-конференции о перспективах развития ипотечного рынка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Новые ипотечные стандарты предполагают изменения в выдаче ипотеки. С 1 января 2025 года мы видим изменения касаемо выдачи субсидий. Отныне, чем выше цена объекта, тем больше будет субсидия», — пояснила руководитель отдела продаж ЖК «Западный луч» Юлия Тупицина.

По словам директора АН «Константа 74» Константина Козлова, новые условия кредитования позволяют стабилизировать ипотечный рынок.

«Доля продажи и покупки вторичного сегмента составляет порядка 70%, новостроек — порядка 20—22%, и 8% — это сегмент ИЖС, земель, гаражей. Мы возвращаемся в нормальную ситуацию, когда основным драйвером является покупка-продажа вторичного жилья. Это замедляет темпы роста цен и на новостройки, и на вторичное жилье. Для нас это ситуация более комфортная», — считает Константин Козлов.

Покупка жилья в 72—74% случаев сегодня происходит за наличные средства после продажи имеющегося имущества. Объемы выдачи ипотеки в начале 2025 года по ряду причин значительно сократились. Да и сами семьи не спешат оформлять кредит на 30 лет под 29% годовых.

«Сегодня покупается недвижимость для семьи. 90% сделок — это семейная ипотека под 6% годовых. При этом квартира приобретается для семьи, а не для перепродажи или сдачи в аренду. Ранее частные инвесторы пользовались низкими ставками и перепродавали недвижимость после сдачи дома в эксплуатацию»,— говорит Юлия Тупицина.

По ее словам, первоначальный взнос по ипотеке достиг 20%, или более 1 миллиона рублей, при средней стоимости квартиры в Челябинске около 8 миллионов рублей. Высоким спросом пользуются квартиры площадью 60—70 квадратных метров, труднее реализовать жилье свыше 100 квадратных метров.

«Рынок ипотеки движется за счет дополнительных акций и функций от банков. К примеру, банки применяют такой вариант, когда клиент заведомо пишет заявление, что если в течение года будет снижение (ключевой ставки. — Прим. ред.), то ставка по ипотеке будет снижаться автоматически», — говорит руководитель ипотечного кредитования компании «Дан-недвижимость» Лилия Мордасова.

Некоторые советуют покупать жилье в рассрочку, а деньги размещать на депозите под высокий процент. В этом есть свои плюсы и минусы, считают эксперты. В любом случае прогнозировать ситуацию с ростом ипотечных ставок сегодня никто не берется. Однако от их снижения зависит развитие стройки как в регионе, так и в стране.