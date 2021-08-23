В Магнитогорске завершили благоустройство набережной

Прогулочную зону сразу же облюбовали отдыхающие и молодожены

В Магнитогорске завершились работы по благоустройству набережной в парке у Вечного огня. Глава города Сергей Бердников осмотрел прогулочную зону и оценил проведенные работы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение о благоустройстве набережной приняли сами магнитогорцы в 2020 году: этот объект стал лидером рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». При проектировании было решено сохранить прибрежную зону в первозданном виде: ландшафт, деревья и растительность.

«Мы начинали с пляжной зоны и двигались в сторону пикниковой. Положили прогулочную террасную доску, оборудовали ее МАФами, скамейками для отдыха. Построили лодочную станцию, пункт проката. В следующем году уже подразумевается прокат лодок, сапбордов. Есть и пикниковая поляна, где жители могут отдохнуть»,— прокомментировал директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Иванов.

Также на набережной провели освещение, установили зонты и даже медицинский пункт.

«Все получилось шикарно, мне очень понравилось. Была реализована идея уйти от городской среды и чтобы была возможность, с одной стороны, приблизиться к природе, а с другой — сделать это так, чтобы здесь и девушка могла пройти на каблуках, и мама с коляской»,— отметил Сергей Бердников.

В ходе осмотра глава Магнитогорска отметил, что около мангала не хватает контейнера для угля, а также табличек для отдыхающих с напоминанием убирать за собой мусор. В скором времени они будут установлены.

Благоустроенная набережная сразу же стала местом притяжения отдыхающих и молодоженов.