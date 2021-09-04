В Магнитогорске строят широкополосную дорогу

В городе идет реконструкция участка улицы Оренбургской

В Магнитогорске реконструируют дорогу по улице Оренбургской на участке от Санаторной до перекрестка Советской и Советской Армии. В результате горожане получат широкополосную магистраль, которая увеличит пропускную способность. Глава города Сергей Бердников проинспектировал ход работ, сообщили накануне, 3 сентября, в пресс-службе городской администрации.

Работы по ремонту дороги проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке расширят дорогу до четырех полос, заменят дорожное полотно, бордюрный камень, построят пешеходные дорожки и подъездные пути к жилым домам. Кроме того, будет проведено наружное освещение.

«Результат начинает нравиться, когда работы подходят к завершению. Пока на этапе строительства идут земляные работы. Как говорится, глаза боятся — руки делают. Надеюсь, мы в срок закончим все работы, и действительно получится здорово»,— сказал Сергей Бердников.

Кроме того, рядом построят дорогу-дублер, по которой горожане смогут подъезжать к парку «Притяжение». Сейчас там уже оборудуют парковочные места.

В этом году в Магнитогорске уже отремонтировали 11 километров дорог на участках улиц Кирова, Зеленая, Пушкина, Магнитная, Дружбы, Суворова и по проспекту Карла Маркса. Также проводится реконструкция подъездных дорог к садовым товариществам.