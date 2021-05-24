Бакальское рудоуправление запускает обжиго-обогатительную фабрику

Набор рабочих начинают 1 июня

ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) — градообразующее предприятие Бакала — готовит к запуску обжиго-обогатительную фабрику. Рабочие механической службы дробильно-обогатительного цеха ремонтируют редуктор хода экскаватора. Совсем скоро начнутся ревизия механического и электрического оборудования и замена лент на двух конвейерах. Об этом сообщает пресс-служба БРУ. Огнеупорные работы на действующей обжиговой печи выполняют каменщики участка по ремонту промышленных зданий и сооружений. В скором времени начнется набор профильных сотрудников.



«Администрация ООО „Бакальское рудоуправление“ с 1 июня открывает прием на работу на вновь введенные рабочие места по следующим профессиям: обжигальщик (5—6-й разряд), грохотовщик (3-й разряд), грохотчик-шуровщик (3-й разряд), машинист конвейера (2—3-й разряд), машинист вентиляционной и аспирационной установок (3-й разряд), машинист насосных установок (3-й разряд), слесарь-ремонтник (6-й разряд), электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (5—6-й разряд). К каждому новому сотруднику будет применен индивидуальный подход. Возможны обучение профессии или повышение квалификации, применение индивидуальных систем оплаты труда, которые будут определяться в процессе собеседования при приеме на работу», — сообщили в пресс-службе БРУ.

15 мая по восточному борту Ново-Бакальского карьера началось вскрытие рудного тела со средним содержанием железа 32%. Оно используется для получения качественной товарной продукции — руды железной сидеритовой. Добычу ведет экскаватор «Хитачи 450» с емкостью ковша 2,8 метра кубических подрядной организации «Интеграл». Средняя производительность машины за смену составляет 1,5—2 тыс. тонн кубов.

ООО «Бакальское рудоуправление» выполняет полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения сидеритовых руд. О возрождении БРУ во время рабочего визита в Бакал говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона посещал моногород во второй половине марта этого года. На совещании по развитию предприятия было объявлено об инвестициях в размере до 350 млн рублей. Основную часть средств планировалось направить в запуск обогатительной фабрики. В начале апреля в региональном центре «Мой бизнес» состоялось обсуждение развития в Бакале малого бизнеса и градообразующего предприятия.