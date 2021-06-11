Легендарный мост в Бакале построит компания из Уфы

На аукцион заявился единственный подрядчик

10 июня была рассмотрена единственная заявка на аукцион по реконструкции легендарного моста в Бакале. Путепровод со спиральным съездом, соединяющий две части моногорода в Саткинском районе, построит компания «Уралмостострой» из Уфы. Начальная цена контракта, указанная на торгах, составила 384 миллиона 406 тысяч 785 рублей.

«На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе — Акционерное Общество „Уралмостострой“», — гласит решение протокола о закупке.

Информация на официальном сайте участника аукциона говорит, что АО «Уралмостострой» — крупная специализированная мостостроительная организация в России с огромным опытом работы по строительству автодорожных и железнодорожных мостов и путепроводов самых различных систем и уровней сложности.

На счету организации строительство почти восьми тысяч мостов. Работы выполняют шесть специализированных мостостроительных предприятий, филиал, специализирующийся на строительстве, капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог, собственное проектное подразделение и подразделение по изготовлению деформационных швов.

Напомним, знаменитая бакальская «фигушка» — мост со спиралевидным съездом — из-за многочисленных дефектов в общей конструкции был перекрыт в декабре 2008 года. За 6 месяцев его полностью снесли. Путепровод был не только составной частью транспортной системы, соединяющей южную и северную части города, но и гордостью жителей и всего района.

Жители моногорода в Челябинской области ждали восстановления моста много лет. Точку в ожидании поставил губернатор Алексей Текслер. Во время своего первого визита в Бакал в 2019 году он поставил вопрос ребром — мост нужно вернуть. В марте этого года во время повторной поездки главе региона представили проект будущего путепровода.

«Когда мы в прошлый раз подъезжали к мосту, точнее, к краю старого моста, видно было, как жители переходят через железнодорожное полотно. Это небезопасно. Поэтому это и вопрос безопасности в том числе. Также и доступности транспортной. В целом это облегчит жизнь горожан при перемещении из одной части города в другую. Мост — это знаковый объект. Это элемент памяти, вопрос передвижения и безопасности», — отметил в ходе своего визита в город Алексей Текслер.

Работы по реконструкции спирального моста в Бакале будут выполнены за 27 месяцев и начнутся уже в июле этого года. Верхняя и нижняя части города соединят новым путепроводом окончательно в октябре 2023 года.