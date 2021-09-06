На Таганае занесенная в черный список фирма из Тюмени стерла надписи на скалах

Ранее компания «Черный чеснок» разместила рекламную надпись на Семибратке

В Челябинской области представители компании «Черный чеснок» стерли надписи, оставленные на камнях Семибратки. Нарушители решили исправиться и устроили субботник под проливным дождем, сообщили в пресс-службе НП «Таганай».

Кроме своих следов гости из Тюмени отчистили со скалы и надписи, которые оставили другие туристы. Не удалось удалить рисунки только на вершине одной из скал, так как в сырую погоду подъем небезопасен.

«Мы совершили ошибку, хорошо, что у нас есть возможность все исправить. И напомнить другим, что поступать так не нужно», — прокомментировал представитель компании Владимир Пантелеев.





Напомним, один из останцев таганайской Семибратки превратили в место для рекламы. Фирма «Черный чеснок» предложили всем желающим сделать фото на фоне надписи, которую они оставили на скале. Кроме того, обновлять ее, если сотрется. Представители национального парка «Таганай» внесли компанию в черный список.





Для справки: урочище Семибратка представляет собой группу скалистых останцев в юго-восточной части нацпарка «Таганай». В народе их прозвали братьями.