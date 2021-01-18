В Южноуральске мужчина расплатился в магазине купюрой «банка приколов»

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы

В одном из супермаркетов Южноуральска Челябинской области продавец обнаружил в кассе купюру «банка приколов». Ущерб магазину составил пять тысяч рублей. Сотрудник супермаркета сразу же сообщил о произошедшем руководству, последние обратились в полицию. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

После получения заявления правоохранители начали проводить необходимые мероприятия, и в скором времени задержали подозреваемого, расплатившегося в магазине ненастоящей купюрой. Им оказался ранее судимый неработающий местный житель, 1991 года рождения.

«По данному факту дознанием МО МВД России „Южноуральский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данной части статьи — два года лишения свободы»,— сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.