В Китае появится постоянная экспозиция товаров из Челябинской области

У региона будет свой выставочный павильон в Циндао

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает работу в Китае. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сегодня, 7 апреля, глава региона обсудил с секретарем партийного рабочего комитета Административного комитета Пилотной зоны «Китай-ШОС» Чжан Синьчжу открытие выставочного павильона для челябинской продукции в Пилотной зоне ШОС. Решено, что на площадке будет размещена постоянная экспозиция южноуральских товаров.

Решение о строительстве Пилотной зоны «Китай-ШОС» было принято в 2018 году. Она призвана расширить сотрудничество в сфере международной логистики, современной торговли, двусторонних инвестиций, делового туризма и культурных связей.

Алексей Текслер посетил демонстрационный зал, выставочные павильоны, в том числе павильон России, ознакомился с презентацией Пилотной зоны. Ее проект включает строительство пяти крупных центров, среди которых Международный логистический центр, Современный центр, Центр двустороннего инвестиционного сотрудничества, Центр обмена и развития делового туризма и культуры, Центр морского сотрудничества.

Губернатор отметил, что взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень. Один из элементов укрепления этих отношений — межрегиональное сотрудничество.

«Челябинская область была инициатором проведения первого форума регионов стран ШОС. И в развитие этого процесса сегодня в павильоне „Жемчужина“ Пилотной зоны ШОС мы договорились, что сделаем здесь постоянную экспозицию продукции Челябинской области. Кроме того, мы заинтересованы подписать соглашение о сотрудничестве с Пилотной зоной ШОС», — подчеркнул Алексей Текслер.

Производители Челябинской области уже выразили заинтересованность в выставке своей продукции в павильоне Пилотной зоны «Китай-ШОС». По мнению представителей бизнеса, это будет способствовать увеличению поставок сельскохозяйственной продукции в КНР.

Южноуральская делегация во главе с Алексеем Текслером отправилась в Китай 5 апреля. Во время визита Алексей Текслер посетил предприятие по производству грузовиков Sinotruk Group и обсудил возможность локализации в Челябинской области производства колесной техники.

Подводя итоги визита, глава региона отметил, что у Челябинской области и Китая немало точек пересечения. В их числе — машиностроение, пищевая промышленность и туризм.