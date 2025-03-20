Каждый четвертый южноуралец планирует взять рыночную ипотеку в этом году

Для горожан важно наличие гибких условий досрочного погашения

Каждый четвертый житель УрФО, в том числе Челябинской области, намерен воспользоваться рыночной ипотекой, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Недвижимости».



В большинстве случаев при выборе ипотеки жители Урала ориентируются на размер ежемесячного платежа (55%), величину процентной ставки (49%) и размер ежемесячного платежа (55%). Сумма кредита важна для 18%, а срок – для 26% опрошенных. Наиболее востребованным дополнительным фактором является наличие гибких условий досрочного погашения (30%).



Главной причиной покупки жилья жители Урала называют желание улучшить качество жизни (26%), что лишь немного ниже общероссийского показателя (27%). Также значимыми мотивами для горожан являются приобретение недвижимости для родственников (21%), расширение семьи (13%) и переезд со съемной квартиры или от родителей (11%).



Помимо рыночной ипотеки, южноуральцы планируют использовать собственные сбережения для покупки жилья (44%), средства от продажи имеющейся недвижимости (25%) и льготную ипотеку на новостройки (30%). Последнее, по данным опроса, особенно популярно в УрФО.



Из желающих взять ипотеку по льготной ставке большинство в первую очередь рассчитывают на семейную программу (67%). Еще 12% уральцев нацелены на сельский кредит на покупку недвижимости, а также 5% — на IT-ипотеку.



Самыми важными параметрами при выборе ипотечной программы для 55% жителей УрФО стал размер ежемесячного платежа, для 49% — величина процентной ставки, для 46% — размер первоначального взноса.



Эксперты отмечают, что рост ключевой ставки сделал ипотеку менее доступной, однако те, кто все же выбирает этот вариант, обычно имеют существенный первоначальный взнос или нуждаются в срочном решении жилищного вопроса. Льготные программы продолжают стимулировать спрос на первичном рынке, а на вторичном рынке наблюдается тенденция к взятию небольших кредитов с быстрым погашением.



В Челябинской области средняя ставка по ипотеке на новостройки составляет 20%, на вторичное жилье — 25%.



Ранее писали, что среди самых востребованных в Челябинской области считаются квартиры площадью 60—70 квадратных метров. Также сообщалось, что в начале 2025 года в регионе на 24% упали продажи квартир в новостройках.