Выбор вторичного жилья в Челябинске вырос на 8% за месяц

Стоимость квадратного метра составила 100 тысяч рублей

Рынок вторичной недвижимости в Челябинске в феврале 2025 года продемонстрировал устойчивый рост предложения при относительно стабильном спросе. Данными с ИА «Первое областное» поделились аналитики «Авито Недвижимости».

За месяц прирост предложения готового жилья в Челябинске составил 8%, опережая среднероссийский показатель в 7%. Все сегменты рынка показали положительную динамику, выбор однокомнатных квартир увеличился на 7%, двухкомнатных — на 8%, трехкомнатных и студий — на 9%.

По сравнению с февралем 2024 года объявлений о продаже вторичного жилья в регионе стало больше на 14%. На рынке аренды, кстати, выбор квартир за год вырос на 78%, а спрос на такое жилье увеличился на 16%.

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в южноуральской столице составила 100 тысяч рублей. Это существенно ниже, чем в других крупных городах, таких как Москва (422 тысячи за квадратный метр) и Санкт-Петербург (220 тысяч рублей за «квадрат»).

Ранее писали, что сейчас в 72–74% случаев челябинцы покупают жилье за «наличку». Объемы выдачи ипотеки в начале 2025 года значительно сократились.

Высоким спросом среди южноуральцев пользуется жилье в 60–70 «квадратов», труднее реализовывается жилье свыше 100 квадратных метров.

В среднем по стране в феврале 2025 года наблюдалось замедление спроса на покупку недвижимости.