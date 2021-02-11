Катав-Ивановский приборостроительный завод на грани банкротства поддержит Минпромторг России

Предприятие оказалось в сложном финансовом положении

В Москве состоялись переговоры министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего с заместителями министра промышленности и торговли РФ. С одним из них — Олегом Рязанцевым — обсуждалась ситуация с Катав-Ивановским приборостроительным заводом (КИПЗ), который систематически выполняет госзаказы. Он производит магнитные компасы, блоки усилителей систем управления вооружением, приборы для измерения скорости движения судов и другое спецоборудование для кораблей Военно-морского флота России. Это оборонное предприятие наряду с механическим заводом и «Катавским цементом» является одним из градообразующих.

В условиях пандемии COVID-19 значительно сократился объем заказов КИПЗ, что привело к сбою производственных циклов и появлению задолженностей по налогам. На днях стало известно, что межрайонная инспекция ФНС России по Челябинской области подала заявление о банкротстве предприятия. Сумма предъявленной задолженности — 17,6 млн рублей.

Проблему, возникшую с Катав-Ивановским приборостроительным заводом, Павел Рыжий обсудил также с заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Олегом Бочкаревым. Он предложил запустить процесс диверсификации производства, чтобы предприятие смогло выпускать гражданскую продукцию. Кроме того, с 2021 по 2025 годы планируется заключить несколько договоров на поставку оборудования производства КИПЗ для крупнейшей судостроительной компании России — Группы ОСК. Параллельно будет обсуждаться возможность присоединения предприятия к Санкт-Петербургской Корпорации морского приборостроения. Это позволит улучшить финансово-экономическое состояние КИПЗ.

Павел Рыжий подчеркнул, что Катав-Ивановский приборостроительный завод — социально значимое предприятие, от стабильной работы которого во многом зависит благополучие жителей города. Поэтому нельзя допустить снижение загрузки его производственных мощностей.