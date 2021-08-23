В Катав-Ивановске за 208 миллионов рублей отремонтируют пострадавшую от землетрясения больницу

Проект предусматривает обновление четырех зданий

Районная больница Катав-Ивановска объявила аукцион по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта комплекса помещений медучреждения. Начальная цена составляет 208,5 млн рублей. Средства направят из бюджета Челябинской области. Заявки принимают до 13 сентября. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.





Поликлиника

В техзадании указано, что капремонт проведут в четырех зданиях: инфекционном корпусе, пищеблоке, поликлинике и стационаре с переходом. Работы выполнят по проекту компании «Евросервис».





Стационар

Провести ремонт больницы подрядчику нужно будет в короткий срок. Обновить поликлинику необходимо до 1 ноября этого года, инфекционное отделение, стационар и пищеблок — до 15 декабря. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев.





Инфекционное отделение



Больница Катав-Ивановска, которая обслуживает почти 30 тыс. человек, пострадала во время землетрясения, произошедшего в Челябинской области 5 сентября 2018 года. Магнитуда первого толчка составляла 5,5, второго — 4,7 балла. По данным пресс-службы правительства региона, на собственные средства больницы и деньги спонсоров в том же году провели косметические ремонты в кабинетах поликлиники и круглосуточных стационаров, в хирургическом отделении и операционном блоке. В январе 2019 года хирургическое отделение, поврежденное больше всего, полностью возобновило работу.