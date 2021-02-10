В Катав-Ивановске осудят мужчину, незаконно вырубившего 11 берез

Ущерб превысил 365 тысяч рублей

Катав-Ивановский горсуд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, вырубившего деревья в Серпиевском государственном заказнике.

ЧП случилось в ноябре 2020 года. Местный житель срубил 11 берез на особо охраняемой территории, причинив ущерб экологии на сумму более 365 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Мы получили акт из отдела МВД России по Катав-Ивановскому району о возбуждении уголовного дела и направлении его в суд», — сообщили Первому областному информагентству в Областном государственном учреждении «Особо охраняемые территории».

Напомним, сотрудники национального парка «Зюраткуль» вместе с полицией по горячим следам задержали сотрудника дорожной службы, прибывшего на автомобиле в Нургушское участковое лесничество и спилившего две березы. Возбуждено уголовное дело.