Новый глава Катав-Ивановского района назначил заместителя по ЖКХ

После выборов в администрации муниципалитета проходят серьезные кадровые перестановки

Николай Шиманович, недавно выигравший конкурс на соискание должности главы Катав-Ивановского района, начал переделывать под себя местную администрацию. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе муниципалитета, свой пост оставил Антон Буренков, прежде работавший заместителем главы по коммунальным вопросам. Вместо него назначен Николай Рудаков, до 9 февраля — депутат районного собрания, а еще раньше — даже спикер представительного органа. Заодно Рудаков возглавил управление ЖКХ, транспорта и связи. В начале этой недели он объявил о сложении с себя депутатских полномочий.



Интересно, что новый зам в бытность свою председателем райсобрания конфликтовал с предыдущим главой района Евгением Киршиным.

Еще одно кадровое назначение Шимановича — переход начальника отдела по делам ГО и ЧС Дмитрия Решетова в руководители комитета имущественных отношений. Этот пост был вакантен с прошлого года, уточнили в пресс-службе администрации.