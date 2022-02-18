Кассовое исполнение нацпроектов в Челябинской области составило 98%

Алексей Текслер обсудил итоги 2021 года с председателем КСП региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с руководителем Контрольно-счетной палаты региона Алексеем Лошкиным обсудил ход реализации национальных проектов. В 2021 году кассовое исполнение составило почти 98%. Большинство исполнено на 100%, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«В приоритетах деятельности Счетной палаты — контроль за ходом реализации нацпроектов, у нас для этого есть все необходимые инструменты и полномочия. По вашему поручению мы проводили мероприятия, связанные с открытостью органов государственной власти. Для жителей региона это мероприятие признано положительной практикой и рекомендовано к масштабированию на территории РФ для Счетных палат субъектов. Конечно, в постоянной зоне нашего внимания находятся мероприятия по контролю за расходованием средств бюджета, связанных с профилактикой новой коронавирусной инфекции», — отметил Алексей Лошкин.

Глава региона подчеркнул, что в текущем году необходимо реализовать все запланированные проекты.

«Задача — закончить нацпроекты в 2023 году, и, соответственно, любые просчеты и невыполнения 2022 года, скорее всего, будет невозможно наверстать в 2023 году. Поэтому все объекты, планы, проекты, которые необходимо реализовать в 2022 году, очень важные. Несмотря на все сложности, которые остаются, их необходимо реализовать в текущем году», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также в ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных антикоррупционных задач.