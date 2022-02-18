Форвард Семен Кошелев продлил контракт с хоккейным клубом «Металлург» Нападающий еще два года будет выступать за южноуральцев



Семен Кошелев является воспитанником усть-каменогорского хоккея. В КХЛ форвард дебютировал в сезоне 2015/16 за ЦСКА и оставался в системе армейцев до 2017 года. Затем стал игроком «Авангарда», за который сыграл 67 матчей, набрал 26 очков, провел 32 силовых приема, заблокировал 32 броска при коэффициенте полезности «+14». В 2020 году Семен перешел в состав «Металлурга»



Отметим, что в этом сезоне форвард сыграл за «Металлург» 47 матчей и набрал 27 (13+14) очков при показателе полезности «+9». Всего на счету Семена в КХЛ 334 матча и 127 очков (56+71), «+60».

Форвард Семен Кошелев продлил контракт с магнитогорским клубом «Металлург» еще на два сезона. Нападающий выступает за южноуральский клуб с 2020 года, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».Семен Кошелев является воспитанником усть-каменогорского хоккея. В КХЛ форвард дебютировал в сезоне 2015/16 за ЦСКА и оставался в системе армейцев до 2017 года. Затем стал игроком «Авангарда», за который сыграл 67 матчей, набрал 26 очков, провел 32 силовых приема, заблокировал 32 броска при коэффициенте полезности «+14». В 2020 году Семен перешел в состав «Металлурга» в результате обмена с омским «Авангардом». Отметим, что в этом сезоне форвард сыграл за «Металлург» 47 матчей и набрал 27 (13+14) очков при показателе полезности «+9». Всего на счету Семена в КХЛ 334 матча и 127 очков (56+71), «+60».

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