Предупрежден и вооружен: как защититься от агрессивных собак и преступников

ИА «Первое областное» вместе со специалистом рассмотрели возможные способы самообороны

Чтобы встретить опасность, вовсе не обязательно поздним вечером находиться на окраине города. Грабежи, изнасилования нередко случались днем в благополучных местах. Кроме того, в последнее время челябинская новостная повестка пестрит заголовками о встречах людей с еще более непредсказуемыми противниками — бродячими собаками. И все, конечно, понимают, что ситуации ужасные, но всегда ведь кажется, что инциденты случаются где-то далеко с кем-то незнакомым. Однако от неприятных встреч никто не застрахован. Чтобы уберечь себя от страшных последствий, к подобным ситуациям нужно быть готовым.

Есть всем известные средства самообороны. Купив и положив их в дальний карман сумки, некоторые люди чувствуют себя в безопасности. Журналист ИА «Первое областное» при помощи младшего инспектора-кинолога челябинского ОМОНа Анны разобрался, какое из привычного оружия является законным, эффективным и не требующим дополнительных лицензий, а к какому не стоит даже присматриваться.

Самооборона от преступников

Список средств, которые можно использовать, обороняясь от пьяного соседа или дворовых маргиналов, довольно большой. Грубо говоря, в критической ситуации можно ухватить хоть кирпич или арматуру, лишь бы сохранить себе жизнь. Но эффективнее заранее положить себе в карман наиболее подходящее оружие.

Эффективные средства

Перцовый баллончик

Самое оптимальное средство. В конфликте на улице задача адекватного человека — не отправить противника в нокаут, а поскорее уйти невредимым, в чем идеально помогает баллончик. При использовании жидкость мгновенно вызовет у противника сильную резь в глазах, обильные слезы, кашель. Человек дезориентируется как минимум на пару десятков минут. При этом эффект наступит еще до того, как агрессор приблизится на расстояние возможного удара, ведь перцовая струя выпускается с пары метров.





Перцовые баллончики компактные и недорогие, а их использование в целях самообороны абсолютно законно.

Условный подводный камень тут есть. Нужно научиться пользоваться баллончиком. Я несколько раз видел, как женщины складывают перцовки на дно дамских сумочек, а парни в карман портфеля. Так поступать нельзя. Оружие должно быть в секундной доступности, его должно быть удобно доставать в стрессовой ситуации — противник ждать не будет. Кроме того, в защите важен фактор неожиданности и четкость действий, а потому нужно тренироваться быстро доставать и направлять оружие. Возможно, даже стоит потратить один-два баллона на тренировки, чтобы в случае реальной угрозы действия были доведены до автоматизма. К слову, не стоит носить в одном кармане с перцовкой другие предметы, так как они могут надавить на кнопку, и все содержимое баллона останется на внутренней стороне штанов или куртки.

Баллончики бывают трех типов: струйные, аэрозольные и аэрозольно-струйные. Первые выпускают содержимое тонкой точно направленной струей. Это хорошо подходит для самообороны в здании и против небольшого количества соперников. Аэрозольные баллончики образуют перед собой перцовое облако, которое может охватить сразу нескольких противников. Такие стоит использовать на улице, чтобы самому не попасть под вызванное действие. Аэрозольно-струйные перцовки похожи на струйные, но дополнительно создают небольшое облако — это наиболее оптимальный вариант. Разобраться во всем этом не сложно: на каждой перцовке подробно описаны ее характеристики.

Аэрозольный пистолет

Это «пулемет» из баллончиков. Я всегда предпочитал пистолет «Пионер». Мощность и начальная скорость его патронов примерно такая же, как у струи баллона, однако таких зарядов целых четыре. Пистолет маленький, помещается в ладонь. В его стволе заряжены два патрона, еще два — в рукоятке. Мгновенно сделав два выстрела, можно быстро поменять обойму и совершить еще два выстрела. Такое оружие точное и эффективное в борьбе с толпой.





Патроны, пригодные для самообороны, бывают разные, но стоит рассмотреть светошумовые и перцовые. Светошумовые создают очень яркую вспышку и оглушительный хлопок, что легко дезориентирует даже нескольких человек. В этот момент можно выпустить оставшиеся перцовые патроны.

Стоит отметить, что аэрозольные пистолеты можно абсолютно законно приобрести с 18 лет при предъявлении паспорта. К минусам можно отнести стоимость такого оружия, которая в среднем будет составлять 3—5 тысяч рублей. Также не стоит забывать, что, как и в случае с баллончиками, аэрозольным пистолетом нужно научиться пользоваться.

Что не стоит использовать

Рассмотрим другие возможные средства самообороны, использовать которые специалисты не рекомендуют.

Нож

Ножом можно легко превысить пределы самообороны и покалечить или даже убить человека, что повлечет за собой непростые судебные разбирательства. Лучше все-таки сразу запастись аэрозольным оружием, действие которого неприятель перестанет чувствовать через некоторое время.





Кроме того, эффективность ножа раскрывается, лишь когда соперник подойдет на расстояние вытянутой руки. А в таком случае он и сам сможет нанести удар.

Электрошокер

Это один из самых неэффективных видов оружия. Да, он легален, но, во-первых, его действие, как и у ножа, начнется лишь на расстоянии вытянутой руки; во-вторых, если противник окажется в куртке или толстой кофте, велик шанс того, что он почти не почувствует заряда, но при этом лишь сильнее разозлится.





Кастеты, телескопические дубинки

Эти виды оружия запрещены в нашей стране. Я упомянул их лишь ввиду того, что они плотно укрепились в культуре из-за боевиков и «пацанских» клипов.





Пневматические пистолеты

Пожалуй, самое странное, что можно купить для самообороны, однако я встречал людей, совершавших такой выбор. Дело в том, что пневматика имеет планку мощности, после которой на нее необходима лицензия. То, что проходит по мощности на продажу без лицензий, настолько слабое, что в лучшем случае оставит на коже неприятеля синяк.





Конечно, можно отметить психологический фактор, ведь некоторые пневматические пистолеты делают в форме боевых. То есть соперник в теории должен испугаться увиденного «ствола». Но если не испугается? Тут ведь единственный алгоритм: достал — стреляй. А с этим делом, как уже было сказано, у маломощной пневматики проблемы.

Самооборона от уличных собак

Разобрались, как быть, если возник конфликт с агрессивным человеком. Но что применять в случае встречи с уличными собаками? На самом деле рекомендации к применению многих средств будут такие же, что и абзацами ранее, но все-таки стоит обговорить их отдельно. Чтобы разобраться в теме самообороны от собак, я пообщался с младшим инспектором-кинологом челябинского ОМОНа Анной.





Эффективные средства

На самом деле, как справедливо отметила Анна, собаки редко нападают на человека просто так. Да, иногда животное может быть агрессивным по ряду причин, но в основном при виде стаи или одинокого животного лучше развернуться спиной к стене (нельзя поворачиваться спиной к животному) и не делать резких движений.

Если тактика не сработала, и стало очевидно, что собака намерена атаковать, пора применять средства самообороны.

Лучшие варианты — баллончик или аэрозольный пистолет

Атакующее животное ни в коем случае нельзя подпустить на расстояние укуса. Перцовой струей нужно предотвратить нападение еще за несколько метров. Собаки действительно отступают, получив заряд раздражающей жидкости. В случае с нападением стаи будет достаточно отпугнуть первых, наиболее смелых животных, тогда остальные, ведомые, убегут следом.

Ультразвуковой отпугиватель

«Пищалки» продаются почти везде и стоят примерно как баллончик. Они на приемлемое расстояние издают ультразвук, которого пугаются дворовые собаки. В целом неплохое средство, но, по словам инспектора-кинолога, слишком неоднозначное. Мало того что к выбору нужно подходить очень внимательно, чтобы не напороться на некачественную вещь, так еще и действие отпугивателя может не распространиться на собак, которые какое-то время жили дома (самовыгульные или брошенные животные). Это связано с тем, что в жилище человека собаки регулярно сталкиваются с подобными звуками, издаваемыми бытовой техникой, и более-менее к ним привыкают.

Что не стоит использовать



В антирейтинге вновь оказались нож и электрошокер.

Эти средства самообороны в борьбе с животными неэффективные. Да, нож может пригодиться в схватке, но, объективно говоря, чтобы выйти из борьбы с псом без как минимум, глубоких царапин и укусов, нужно быть профессионалом.

Редакция ИА «Первое областное» желает вам никогда не оказаться в ситуации, в которой может потребоваться применять средства самообороны. Но предупрежден — значит вооружен.