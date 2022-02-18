Южноуральцам обещают теплые выходные

В отдельных районах возможен небольшой снег

В предстоящие выходные, 19 и 20 февраля, в Челябинской области ожидается теплая погода. В целом по области синоптики областного Гидрометеоцентра осадков не прогнозируют, но в воскресенье в отдельных районах возможен небольшой снег.

В ночь на субботу в регионе температура воздуха составит −15, −20°C, в низинах похолодает до −24, −29°C, в горах будет теплее — до −10°C. Днем воздух прогреется до −1, −6°C, в низинах по-прежнему будет прохладно — до −11°C, в горах будет значительно теплее — до +4°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Утром возможны туманы. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −15, −17°C, днем поднимутся до −2, −4°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 20 февраля, в Челябинской области ночью столбики термометров достигнут −13, −18°C, в низинах ожидается понижение температуры до −23, −28°C, в горах будет существенно теплее — до −8°C. Днем в северной половине региона воздух прогреется до −4, +1°C, в южной части до −3, −8°C. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье прогнозируют −15, −17°C, днем до −2, −4°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду.