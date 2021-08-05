Ватерполистки сборной России уступили американкам в полуфинале Олимпийских игр в Токио

В матче за бронзу наша команда сыграет с соперницами Венгрии или Испании

Сегодня состоялся полуфинальный поединок женского ватерпольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Сборная России с тремя игроками из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» уступила команде из США со счетом 11:15 и теперь сыграет в матче за бронзовые медали.

Ватерпольная женская сборная США является сильнейшей командой мира. На предыдущих двух Олимпиадах они завоевали золото, выиграли Мировую лигу. И здесь, в Токио, подтверждают статус фаворита, заняв первое место в группе. В одном из матчей американки уверенно обыграли россиянок со счетом 18:5.

Тем не менее, российская команда сумела дать бой сопернику. Уже в самом начале встречи наша команда повела в счете, завершив первый период со счетом 3:2. Здорово вошла в игру голкипер «Динамо-Уралочки» Евгения Головина, которая по ходу всего турнира редко появлялась в стартовом составе. Ей удалось как минимум в трех моментах выручить команду после бросков соперников в упор. Надежные действия вратаря вселили уверенность у партнеров по команде — россиянки во втором периоде продолжили действовать в атакующем ключе. В какой-то момент наша команда вела с преимуществом в «+3» мяча.

В третьем отрезке матча американкам удалось прибавить в игре. Им удалось сократить отставание до минимума, а затем и вовсе выйти вперед. Перед заключительной четвертью на табло горели 11:9 в пользу американок. Капитан «Динамо-Уралочки» Эльвина Каримова сумела забить очень важный гол, сократив отставание до минимума, а Мария Берснева в следующей атаке сравняла счет — 11:11!

Ватерполистки сборной России все же уступили со счетом 11:15, но провели выдающийся матч, абсолютно на равных сражаясь с непобедимыми американками. Теперь в поединке за бронзу, который состоится 7 августа в 9:40 по челябинскому времени, наша спортсменки сыграют с командой, уступившей в другом полуфинале, где встретятся сборные Испании и Венгрии.